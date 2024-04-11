ФАС выдала предупреждение «Wildberries»: условия оферты поменяют в пользу продавцов

Антимонопольная служба заявила, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

В период с 2022 по 2023 годы в ФАС поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз», являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries, — сообщает сайт ФАС.

Антимонопольщики изучили практики компании и пришли к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора.

Cлужба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению. Это существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсе. Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными.

Также маркетплейс устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, не определены условия:

изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров;

наложения штрафных санкций на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

По мнению ФАС, указанные действия Вайлдберриз содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Служба выдала компании предупреждение. Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов Вайлдберриз.

В случае неисполнения предупреждения могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, 28 марта 2024 года вступило в силу постановление правительства РФ об отмене моратория на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Мы писали об этом здесь.