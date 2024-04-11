Для 6-НДФЛ имеет значение только дата выплаты зарплаты

Вопросом задается наша подписчица в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Аванс начислен 20 января, но фактически выплачен 25 января. Ориентироваться надо на дату выплаты.
25 января – это второй срок уплаты НДФЛ в квартале, значит НДФЛ с аванса попадает в строку 022 раздела 1 формы 6-НДФЛ.
Еще бухгалтер 23 января доплатила НДФЛ за декабрь. Этот налог в форму 6-НДФЛ не включается. Реальные уплаты там не фигурируют вообще.
В форме показывают удержанный налог, подлежащий уплате.
Смотрите в таблице, какие данные надо будет отражать в разделе 1 отчета за 1 квартал 2024 года.
Строка раздела 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2024
Дата удержания налога (выплаты дохода)
Срок перечисления налога
020
с 01.01.2024 по 31.03.2024
021 (1-й срок перечисления)
с 01.01.2024 по 22.01.2024
29.01.2024
022 (2-й срок перечисления)
с 23.01.2024 по 31.01.2024
05.02.2024
023 (3-й срок перечисления)
с 01.02.2024 по 22.02.2024
28.02.2024
024 (4-й срок перечисления)
с 23.02.2024 по 29.02.2024
05.03.2024
025 (5-й срок перечисления)
с 01.03.2024 по 22.03.2024
28.03.2024
026 (6-й срок перечисления)
с 23.03.2024 по 31.03.2024
05.04.2024
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