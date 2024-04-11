Для 6-НДФЛ имеет значение только дата выплаты зарплаты

Когда вы начислили зарплату и когда перечислили с нее НДФЛ – не имеет никакого значения при составлении формы 6-НДФЛ.

Вопросом задается наша подписчица в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Аванс начислен 20 января, но фактически выплачен 25 января. Ориентироваться надо на дату выплаты.

25 января – это второй срок уплаты НДФЛ в квартале, значит НДФЛ с аванса попадает в строку 022 раздела 1 формы 6-НДФЛ.

Еще бухгалтер 23 января доплатила НДФЛ за декабрь. Этот налог в форму 6-НДФЛ не включается. Реальные уплаты там не фигурируют вообще.

В форме показывают удержанный налог, подлежащий уплате.

Смотрите в таблице, какие данные надо будет отражать в разделе 1 отчета за 1 квартал 2024 года.

Строка раздела 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 Дата удержания налога (выплаты дохода) Срок перечисления налога 020 с 01.01.2024 по 31.03.2024 021 (1-й срок перечисления) с 01.01.2024 по 22.01.2024 29.01.2024 022 (2-й срок перечисления) с 23.01.2024 по 31.01.2024 05.02.2024 023 (3-й срок перечисления) с 01.02.2024 по 22.02.2024 28.02.2024 024 (4-й срок перечисления) с 23.02.2024 по 29.02.2024 05.03.2024 025 (5-й срок перечисления) с 01.03.2024 по 22.03.2024 28.03.2024 026 (6-й срок перечисления) с 23.03.2024 по 31.03.2024 05.04.2024

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