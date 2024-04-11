Разъяснили, когда работодатель может требовать возмещения затрат на обучение, а когда нет

Роструд объяснил что делать, если работодатель неправомерно требует возместить затраты, понесенные на обучение работника.

Работник обязан возместить затраты нанимателя на обучение:

в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя;

если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе.

В допсоглашении или ученическом договоре должен быть указан перечень уважительных причин, а также перечень затрат работодателя, которые в этом случае подлежат возмещению — стоимость обучения, оплата учебного отпуска, стипендия и т. п. При отсутствии перечня вопрос решается по соглашению сторон или судом.

Работник не обязан возмещать затраты, если:

уволился по уважительной причине либо трудовой договор не прекращен ;

не нарушал условий ученического договора либо невыполнение обязательств по договору связано с уважительной причиной.

Роструд подчеркнул, что не подлежат возмещению затраты на профобучение или доппрофобразование, которые работодатель обязан проводить в соответствии со ст. 196 ТК.

Если у работодателя нет законных оснований требовать возмещения затрат на обучение, сотруднику нужно направить ему заявление с разъяснением неправомерности его требований и несогласии с возмещением.

Если работодатель без законных оснований все-таки удержал из зарплаты суммы в счет компенсации затрат на обучение, для предотвращения трудового спора нужно направить обращение в инспекцию труда или исковое заявление в суд.