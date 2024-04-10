Три разъяснения Роструда про бухгалтеров

Собрали последние разъяснения Роструда, которые касаются бухгалтеров.
Вопрос: Можно ли работать бухгалтером, не имея образования, но имея опыт работы в бухгалтером деле?
Ответ: Можно, если вы имеете в виду обычную коммерческую организацию. По нормам ТК каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
Вопрос: Должен ли бухгалтер проходить медосмотр при приеме на работу и психиатрическое освидетельствование, если ей выделяют служебный автомобиль для поездок по работе?
Ответ: Нет. Поскольку сотрудница не работает в должности водителя, ни медосмотры, ни психиатрическое освидетельствование не нужны.
Вопрос: Можно ли бухгалтеру по зарплате поменять должностную инструкцию, вменив ему в обязанности 60 и 71 счета за тот же оклад?
Ответ: Нет. Выполнение дополнительной работы возможно только по соглашению с работником. За ее выполнение полагается доплата.
Комментарии1
"должен получать доплату за дополнительную работу" - золотые слова!