Массового отъезда ИТ-специалистов не происходит, их зарплаты только выросли

Минцифры не подтвердило данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде айтишников из России.

По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год нет оттока айтишников.

По данным Росстата количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек.

В целом за 2023 год ИТ-отрасль — одна из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики:

все экономические показатели отрасли демонстрируют двузначные темпы роста.;

объем отгрузки собственной продукции и услуг, являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии, в 2023 году вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн рублей.;

средняя зарплата по ИТ-отрасли в 2023 году выросла на 13%.

Айтишники активно пользуются мерами поддержки, в том числе ИТ-ипотекой. С мая 2022 года выдано более 50 000 ипотечных кредитов. Программа была досрочно продлена и общий объем ипотечных кредитов должен составить 700 млрд рублей.