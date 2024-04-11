Названы размеры грантов на внедрение проектов с искусственным интеллектом

Гранты на внедрение перспективных ИИ-проектов в 2024 году превысят полмиллиарда рублей.

Минэкономразвития сообщило, что размер грантов составит от 20 до 100 млн рублей.

Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны быть:

пилотными;

предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов.

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявила отбор пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта. В 2024 году перспективные ИИ-проекты получат поддержку в размере 554 млн рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики, — отметил зам. министра экономического развития Максим Колесников.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что внедрение ИИ – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. В 2024 году с помощью таких грантов поддержат наиболее конкурентоспособные и перспективные решения .

В этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки.

Изменения также коснутся участия малых технологических компаний: они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в 2 млрд рублей.

Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки, — прокомментировал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

В прошлом году финансовую поддержку «Сколково» получили 17 компаний, внедряющие отечественные решения в сфере ИИ для цифровой трансформации бизнеса. Сумма грантов составила более 800 млн рублей. В числе разработок – система интеллектуального моделирования процессов почтовой логистики, платформа контроля качества производства лопаток газотурбинных двигателей, система прогнозирования ледовой обстановки в арктической зоне, аналитическая система ходимости шин автотранспортной техники, ИИ-платформа для решения задач органической и медицинской химии и другие.