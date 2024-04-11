51% руководителей и предпринимателей считают, что государство стало больше поддерживать бизнес

Более 13 млн предпринимателей и самозанятых знают об инструментах национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Согласно исследованию ВЦИОМ, уровень информированности о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» составил 76%. По данным исследования НАФИ, 83% опрошенных предпринимателей знают о мерах поддержки бизнеса.

Сегодня в России свой бизнес развивают 6,3 млн субъектов МСП и почти 10 млн самозанятых. Таким образом, более 13 млн из них знают о программах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта.

По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, достичь такой осведомленности удалось благодаря командной работе Минэкономразвития, АНО «Национальные приоритеты», АНО «Диалог», а также профильных региональных министерств, центров «Мой бизнес» и др.

Информация о программах нацпроекта публикуется на различных ресурсах: на официальных сайтах ведомств, региональных порталах, в соцсетях.

Сегодня у каждого предпринимателя должна быть в прямом доступе вся информация о мерах государственной поддержки, о тех инструментах, которые могут быть полезны конкретно его бизнесу. Для этого проводится большая работа. Итог – 51% руководителей компаний и предпринимателей считают, что государство, органы власти стали больше поддерживать предпринимателей, около половины представителей малого бизнеса отмечают, что программы льготного кредитования стали доступнее, а 41% считают, что выросло число официально зарегистрированных самозанятых и ИП. Наиболее известные предпринимателям меры нацпроекта: льготные кредиты – 51%, поддержка самозанятых – 52% и открытие центров «Мой бизнес» – 36%, – отметила Илюшникова.

Минэк заверило, что информационная работа с предпринимателями постоянно совершенствуется. Регулярно оцениваются уровни различных информационных продуктов и активность регионов. Если на старте в 2021–2022 годах активную информационную работу с предпринимателями проводили порядка 30 регионов, то на текущий момент – более 70.

Замминистра пояснила, что сегодня центры «Мой бизнес» – это не только опорная инфраструктура поддержки МСП. Через центры идет работа по популяризации предпринимательства и информированию о мерах поддержки по единым стандартам и подходам. Такой формат позволяет выстраивать диалог между инфраструктурой поддержки и бизнес-сообществом, а также взращивать лидеров мнений среди предпринимателей.

Самые активные регионы по информационной работе – Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Омская, Орловская области, Мордовия, Якутия, Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ.