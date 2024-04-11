Вклады

Лимиты страхового возмещения по вкладам увеличат. Но не по всем

Для финансирования инвестиций финансовым организациям нужны длинные ресурсы, поэтому ЦБ предложил дополнительные стимулы.

В части длинных денег вкладчиков Банк России хочет увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 до 2 млн рублей. А если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом — до 2,8 млн рублей. Об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию.

По рублевым вкладам от 3-х лет — то есть по длинным вкладам, а также безотзывным сберсертификатам ЦБ предложил еще снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия.

Такие предложения озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета перед Госдумой.

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