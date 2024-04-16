Плавающие ставки по кредитам ограничат законом

Госдума готовит ко второму чтению депутатский законопроект об ограничении плавающих процентных ставок в кредитовании. ЦБ уже поддержал его как приоритетный.

Законопроект должен ограничить плавающие ставки в кредитам.

Предприятия больше берут кредиты по таким ставкам, но гражданам и микропредприятиям, в отличие от крупных компаний, сложнее оценить все риски. Ставка может быть изначально привлекательной, но затем существенно возрасти и привести к резкому росту долговой нагрузки.

Будет запрещено применять плавающую процентную ставку по потребительским кредитам, выданным на срок до 1 года или свыше 20 лет.

Ранее мы писали, что скоро начнут действовать 2 важных закона по денежным переводам.