Почти половина россиян считают себя эффективными работниками

54% сотрудников оценивают свою эффективность как высокую, успешно справляются с заданиями и активно участвуют в командной работе.

Сервис Работа.ру провел исследование, как россияне оценивают свою эффективность на работе. Приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов России. Есть в распоряжении «Клерка».

На вопрос, как вы оцениваете свою эффективность на работе, ответы такие:

54% — оцениваю свою эффективность как высокую , успешно справляюсь с заданиями и активно участвую в командной работе. Подобных ответов больше всего в возрастном диапазоне 19-24 года и старше 55 лет .

22% — моя эффективность средняя , выполняю большинство задач в срок, но вижу потенциал для роста и улучшения. Среди них больше людей от 25 до 29 лет.

21% — моя эффективность на работе очень высокая , я быстро и качественно выполняю задачи, превосходя ожидания. Так чаще отвечали люди старше 55 лет.

3% — эффективность ниже среднего, сталкиваюсь с трудностями в управлении временем и приоритетами, над чем активно работаю. Так чаще всего отвечали россияне в возрасте от 25 до 29 лет.

Чаще всего опрошенные просто видят, что хорошо работают — так ответили 43%. А 41% участников исследования для измерения собственной эффективности предпочитают сверяться с установленными показателями.

35% сравнивают результаты работы с итогами прошлого отчетного периода, а 27% просят руководителя дать обратную связь. 21% респондентов обычно оценивают, какой процент прибыли их работа приносит организации. 16% спрашивают об оценке коллег.

5%, которые выбрали вариант «Другое» — получают положительную обратную связь от клиентов.

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«Как вы думаете, вы работаете эффективнее своих коллег?» Ответы такие: