Почти половина россиян считают себя эффективными работниками

Сервис Работа.ру провел исследование, как россияне оценивают свою эффективность на работе. Приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов России. Есть в распоряжении «Клерка».
На вопрос, как вы оцениваете свою эффективность на работе, ответы такие:
54% — оцениваю свою эффективность как высокую, успешно справляюсь с заданиями и активно участвую в командной работе.
Подобных ответов больше всего в возрастном диапазоне 19-24 года и старше 55 лет.
22% — моя эффективность средняя, выполняю большинство задач в срок, но вижу потенциал для роста и улучшения. Среди них больше людей от 25 до 29 лет.
21% — моя эффективность на работе очень высокая, я быстро и качественно выполняю задачи, превосходя ожидания. Так чаще отвечали люди старше 55 лет.
3% — эффективность ниже среднего, сталкиваюсь с трудностями в управлении временем и приоритетами, над чем активно работаю. Так чаще всего отвечали россияне в возрасте от 25 до 29 лет.
Чаще всего опрошенные просто видят, что хорошо работают — так ответили 43%. А 41% участников исследования для измерения собственной эффективности предпочитают сверяться с установленными показателями.
35% сравнивают результаты работы с итогами прошлого отчетного периода, а 27% просят руководителя дать обратную связь. 21% респондентов обычно оценивают, какой процент прибыли их работа приносит организации. 16% спрашивают об оценке коллег.
5%, которые выбрали вариант «Другое» — получают положительную обратную связь от клиентов.
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«Как вы думаете, вы работаете эффективнее своих коллег?» Ответы такие:
Я самый продуктивный член команды — 6%.
Я эффективнее большинства коллег — 41%.
Мы все находимся примерно на одном уровне — 46%.
Я менее эффективен(а), чем коллеги — 6%.
Я самый неэффективный член команды — 1%.
Комментарии2
Хорошо, когда есть показатели. на которые можно ориентироваться. Если ты работаешь в духе - пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, но обязательно к четвергу)) тут очень тяжело оценить эффективность работы.
Главное, чтобу твою эффективность видело руководство, сам себя можешь считать сколь угодно хорошим)