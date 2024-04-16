Для пострадавших от наводнений упростят условия по кредитам и займам

Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке.

Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.

Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает:

1,6 млн рублей — по автокредитам;

150 000 — по кредитным картам;

450 000 — по остальным кредитам и займам.

Если долг превышает лимиты, ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.

Страховым компаниям ЦБ рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. В частности, предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека.

Банк России открыл горячую линию по вопросам оформления кредитных каникул для жителей регионов, пострадавших от наводнений. Получить консультацию можно по телефонам: 8 (800) 250-15-24 бесплатно и 8 (495) 771-44-20 в соответствии с тарифами оператора.

Регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.

Кредиторам и страховщикам рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.

Добавим, что эти разъяснения касаются в целом пострадавших от наводнений, а не конкретных регионов или территорий.