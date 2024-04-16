Когда при строительных работах начислять НДС и налог на прибыль

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.10.2023 № 03-03-06/1/96189.
Сам порядок передачи результатов выполненных работ определяется гражданским законодательством.
Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ.
Отметим, что в строительстве это форма КС-2.
Что касается НДС, то моментом определения базы будет наиболее ранняя из дат:
день передачи работ;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.
Если была предоплата, то момент для базы по НДС наступит еще при выполнении работ – в день подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
Счета-фактуры в отношении выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ выставляются не позднее 5 календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки данных работ.
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