Когда при строительных работах начислять НДС и налог на прибыль

При строительных работах для целей налогообложения прибыли датой получения дохода признается дата передачи результатов выполненных работ подрядчиком заказчику.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.10.2023 № 03-03-06/1/96189.

Сам порядок передачи результатов выполненных работ определяется гражданским законодательством.

Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ.

Отметим, что в строительстве это форма КС-2.

Что касается НДС, то моментом определения базы будет наиболее ранняя из дат:

день передачи работ;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Если была предоплата, то момент для базы по НДС наступит еще при выполнении работ – в день подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.

Счета-фактуры в отношении выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ выставляются не позднее 5 календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки данных работ.

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