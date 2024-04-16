💰 Банки пересмотрели оценки рисков для заемщиков-физлиц, скоро то же самое ждет и бизнес

Изменились подходы к оценке платежеспособности и других рисков по физлицам. Заемщиков из числа МСП и бизнеса в целом тоже ждут перемены.

По мнению экспертов, сейчас существует ряд проблем при кредитовании малого и среднего бизнеса. Например, банки намного охотнее прокредитуют организацию или ИП, которые являются частью группы компаний. По сути таким заемщикам нечего бояться — стоящие за ними бенефициары будут готовы покрыть убытки и выплатить кредит в случае сложной ситуации.

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Для МСП, которые существуют сами по себе, получить кредит намного труднее. Кроме того, у ЦБ явно наметилась тенденция на переосмысление подхода к оценке рисков. Пока это коснулось физлиц, но все изменится и для бизнеса.

Сейчас изменения в федеральный закон «О Центральном банке…» уже находятся в Совете Федерации. Банки станут оценивать заемщиков на основе внутренних рейтингов. Они и сейчас уже фактически это делают.

Получить поддержку от государства для малого бизнеса тоже проблематично. Льготное кредитование и система субсидий работает через банки. Сначала банк выдает МСП кредит под пониженную ставку, а потом получает компенсацию от ЦБ. Это механизм, по мнению бизнес-объединений, необходимо пересмотреть. Получать поддержку предприниматели должны напрямую, минуя банки.

Но до решения этих проблем пока далеко, а кредитование бизнесу нужно уже сейчас, тем более лето на подходе — самое время для масштабирования, открытия новых точек, запуска онлайн-продаж и т. д.

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