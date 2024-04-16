У самозанятых пока нет права на больничные, но это пока

Ни ИП, ни самозанятые в общем случае права на оплату больничных не имеют. Но ИП могут это право купить, а самозанятые – нет.

Разъяснение дает СФР в письме от 22.03.2024 № 19-02/52957л.

ИП могут вступить в добровольные правоотношения по соцстрахованию, заплатить взнос и в следующем году получить право на оплату больничных.

Но эта система распространяется только на ИП, но не самозанятых.

Вместе с тем, сейчас власти прорабатывают вопрос внедрения аналогичной схемы для самозанятых, заявляет СФР.

Напомним, Минтруд разработал проект по больничным ИП и самозанятых. По новым правилам дали право на больничные для самозанятых, но убрали право на декретные у ИП. Это вызвало бурю возмущения, и от дальнейшего внедрения проекта отказались.