Изменят форму справки о зарплате для уволенных сотрудников

Для расчета пособия по безработице надо выдать сотруднику справку о среднем заработке утвержденной формы. Она скоро изменится.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

В общем случае центр занятости населения считает средний для пособия по безработице самостоятельно. Но в некоторых случаях расчет должен сделать работодатель.

Это, например, такие случаи, когда в последний год у сотрудника не было зарплаты, когда сотрудница была в декрете и т.д.

Недавно поменяли правила расчета среднего заработка для пособия по безработице. Об этом мы рассказывали тут.

Но в форме справки есть отсылка к старым правилам, которые уже не действуют.

Поэтому справку поменяют. А именно – исправят вышеприведенный текст. Будет ссылка на новые правила – по приказу Минтруда от 13.02.2024 № 57н. Эти правила начали действовать с 1 апреля.