Социальные пособия

Считать средний заработок для уволенных сотрудников надо будет по новым правилам

Утвердили новый порядок исчисления среднего заработка для назначения пособия по безработице. Он заработает с 01.04.2024.
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Опубликован приказ Минтруда от 13.02.2024 № 57н.

Сейчас действуют правила, утвержденные постановлением правительства от 24.06.2023 № 1026. Но по новому закону о занятости утверждать эти правила должен Минтруд, что он и сделал.

ЦЗН будет считать средний для пособия по безработице самостоятельно.

Но в некоторых случаях расчет должен сделать работодатель. Это такие случаи:

  • сотрудница в последние 12 месяцев была в декретном или отпуске по уходу за ребенком;

  • не было начислений в последние 12 месяцев;

  • человек уволен с военной службы по призыву;

  • сотрудник работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;

  • сотрудник работал за валюту в госучреждении.

Расчетный период – 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения. Если в этот период зарплаты не было, берут предыдущие 12 месяцев. Если и там нет зарплаты, берут зарплату в месяце увольнения. Если и там ее нет, то средний считают из оклада.

Сначала считают СДЗ – делят все начисления в расчетном периоде на отработанные дни. Потом этот СДЗ умножают на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде.

При этом работодатели по просьбе уволенного работника должны выдать справку о среднем заработке. Она утверждена приказом Минтруда от 27.07.2023 № 604н.

Впрочем, в этой справке есть такой текст:

То есть, там фигурируют ссылка на старые правила расчета среднего заработка. Теперь же правила утверждены другим нормативным актом.

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