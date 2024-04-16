Как заполнить декларацию по УСН при закрытии ИП

Про них рассказали региональные налоговики.
Титульный лист
В поле «Налоговый период (код)» укажите код «50».
В поле «Отчетный год» укажите год, в котором прекращает деятельность ИП.
Поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» ИП заполнять не надо.
Разделы 1.1 и 1.2
Эти разделы заполняют в обычном порядке.
Разделы 2.1.1 и 2.2
При прекращении деятельности значение каждого показателя декларации за последний отчетный период повторяется в строке за налоговый период соответствующего показателя.
Срок сдачи декларации при закрытии ИП в 2024 году – 25.04.2025. Но можно сдать и раньше.
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