Как заполнить декларацию по УСН при закрытии ИП

При закрытии ИП декларацию по УСН сдают в обычные сроки. Но есть особенности ее заполнения.

Про них рассказали региональные налоговики.

Титульный лист

В поле «Налоговый период (код)» укажите код «50».

В поле «Отчетный год» укажите год, в котором прекращает деятельность ИП.

Поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» ИП заполнять не надо.

Разделы 1.1 и 1.2

Эти разделы заполняют в обычном порядке.

Разделы 2.1.1 и 2.2

При прекращении деятельности значение каждого показателя декларации за последний отчетный период повторяется в строке за налоговый период соответствующего показателя.

Срок сдачи декларации при закрытии ИП в 2024 году – 25.04.2025. Но можно сдать и раньше.

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