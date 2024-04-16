Не забудьте сегодня сдать подтверждение кода ОКВЭД в СФР

Последний день сдачи подтверждения за 2023 год – сегодня, 1 апреля.
Надо сдать:
копию пояснительной записки к бухотчетности (кроме малого бизнеса).
Если компания в 2023 году не вела деятельность, сдавала нулевые ЕФС-1, то в заявлении и справке надо указать основной вид деятельности по ЕГРЮЛ, поясняет СФР.
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