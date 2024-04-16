Минэкономразвития организует комиссию по расследованию ИИ-инцидентов

Комиссия по расследованию инцидентов, вызванных нейросетями, нужна для того, чтобы оценивать страховые случаи и принимать меры по возмещению вреда.

Инциденты, вызванные использованием искусственного интеллекта (ИИ), будут расследовать. Для этого Минэкономразвития учредит специальную комиссию и внесет поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» (258-ФЗ).

С учетом масштаба изменений на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению в Госдуме идет активная работа по уточнению формулировок, согласованию отдельных его положений, — сказали «Ведомостям» в министерстве.

Согласно поправкам, участник ЭПР должен вести реестр лиц, которые связаны с технологией и которые являются ответственными при использовании решений, созданных с применением ИИ.

В случае инцидента с ИИ субъект ЭПР обязан предоставить комиссии в течение двух рабочих дней необходимые документы для расследования причин и установления круга ответственных.

В своем заключении комиссия установит причины произошедшего, обстоятельства, указывающие на виновность лиц, а также определит необходимые мерах по возмещению вреда.