Роструд: за опоздания нельзя удерживать средства из зарплаты

Компании должны оплачивать сотрудникам только фактически отработанное время. Чтобы посчитать все перерывы, чаепития и перекуры, нужно вести учет рабочего времени.

Работодатель не может производить удержания из зарплаты сотрудников, если они опаздывают на работу. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса. Например, в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность;

для возврата излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника. Это должно быть признано органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров;

для возврата заработной платы, излишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен, — сказано в сообщении.

Чтобы установить время, которое сотрудник фактически отработал, нужно вести учет.