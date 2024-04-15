Роструд: за опоздания нельзя удерживать средства из зарплаты

Работодатель не может производить удержания из зарплаты сотрудников, если они опаздывают на работу. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса. Например, в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность;
для возврата излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника. Это должно быть признано органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров;
для возврата заработной платы, излишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом;
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск.
Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен, — сказано в сообщении.
Чтобы установить время, которое сотрудник фактически отработал, нужно вести учет.
Комментарии2
из статьи (перлы от Роструда): "оплачивать это неотработанное время работодатель не должен"
посчитаем перекуры, ******** и еще что-то там)) кто посчитает(??) P.S. Клерк "запикал" слово чаепи-ти-е (ха-ха)
И как посчитает? Поставят за спиной сотрудника, который будет фотографию рабочего времени снимать, так в эти дни все перестанут пить чай)