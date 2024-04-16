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Инвестиции

Мосбиржа ограничит доступ инвесторов к некоторым бумагам

Для эмитентов, которые не раскрывают полную отчетность, создадут отдельный список. Приобрести ценные бумаги этих компаний смогут только квалифицированные инвесторы.
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Центробанк создаст перечень ценных бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Акции предприятий их этого списка запретят покупать неквалифицированным инвесторам.

Нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности, — сказали «Коммерсанту» в ЦБ.

По данным независимого аналитика Андрея Бархоты, сейчас в индексе Мосбиржи доля эмитентов, которые полностью раскрывают отчетность, не превышает 50%. Даже самые честные компании публикуют «сокращенную или укрупненную отчетность, где не детализированы чувствительные статьи баланса и доходов».

Возможно, в результате сокращение спроса со стороны инвесторов будет стимулировать компании возвращаться к полноценной публичности, — сказал источник издания из брокерской компании.

Изменения, которые предлагает ЦБ, почти не затронут частных инвесторов, но отдельный список для эмитентов может сильно повлиять на обороты торгов.

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