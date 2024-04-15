Как пункты выдачи заказов должны формировать чеки ККТ

Интернет-магазин может принимать деньги от покупателей по безналу с применением ККТ, установленной вне места нахождения покупателя. При этом в чеке будет реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) будет значение «1» – предоплата 100%.

Если сотрудник интернет-магазина из рук в руки не передает товар покупателю, то формировать чек с признаком «4» в теге 1214 (полный расчет) нельзя.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.03.2024 № ЗГ-2-20/4958.

Если деньги принимает агент интернет-магазина и он же передает товар покупателю в пункте выдачи заказов, то такой агент должен применять ККТ, которая находится здесь же, где идут расчеты.

При предоплате в теге 1214 будет код «1», при передаче товара – код «4».

Также в чеке агента должны быть такие реквизиты: