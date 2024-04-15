Как пункты выдачи заказов должны формировать чеки ККТ

Если сотрудник интернет-магазина из рук в руки не передает товар покупателю, то формировать чек с признаком «4» в теге 1214 (полный расчет) нельзя.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.03.2024 № ЗГ-2-20/4958.
Если деньги принимает агент интернет-магазина и он же передает товар покупателю в пункте выдачи заказов, то такой агент должен применять ККТ, которая находится здесь же, где идут расчеты.
При предоплате в теге 1214 будет код «1», при передаче товара – код «4».
Также в чеке агента должны быть такие реквизиты:
«признак агента» (тег 1057) либо «признак агента по предмету расчета» (тег 1222);
«данные агента» (тег 1223);
«данные поставщика» (тег 1224);
«ИНН поставщика» (тег 1226).
Комментарии2
спасибо, полезное пояснение
что-то не припомню, чтобы в ПВЗ мне давали чек в момент расчета.