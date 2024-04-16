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Налоги, взносы, пошлины

Операторов кикшеринга могут заставить платить налоги в бюджет города

Власти Петербурга предложили операторам услуг по краткосрочной аренде самокатов разделить доходы, полученные в разных регионах, и платить налоги в бюджет городов, где этот сервис представлен.
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Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил обязать операторов услуг по краткосрочной аренде самокатов платить налоги в городской бюджет. Эти средства пойдут на содержание инфраструктуры улиц.

Сейчас самокаты и арендованные автомобили не приносят доход в бюджет города, вся выручка поступает операторам, которые зарегистрированы в других регионах. Эту ситуацию хотят изменить и договориться о разделении доходов, чтобы города, где представлены самокаты, также получали средства.

Вместе с коллегами из исполнительной власти думаем, как изменить ситуацию. В планах – договориться, чтобы оператор распределял доходы, полученные от работы в разных регионах, соизмеримо издержкам. Тогда и кикшеринг будет в плюсе, и город сможет покрыть затраты на поддержание инфраструктуры, — сказал Александр Бельский.

Кроме того, власти Петербурга также выступили с идеей создать отдельный закон о средствах индивидуальной мобильности. Подобное законодательство уже есть в отношении такси.

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