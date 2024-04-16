Узнайте, как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход

Не пропустите эксклюзивный вебинар, который откроет вам глаза на новые возможности для бухгалтеров. Это ваш шанс поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень и значительно увеличить доход!

Эксклюзивный вебинар «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» пройдет уже 23 апреля! Вместе с экспертом мы обсудим, как рост числа селлеров и изменения в законодательстве могут стать вашим шансом на увеличение дохода.

Вы научитесь всему — от управления налогами до эффективной работы с документами на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Понимание новых правил поможет вам оптимизировать налоговые отчисления и улучшить учет, что непременно приведет к увеличению доходов.

Ведущая вебинара — Елена Ярушкина, известный эксперт в области бухгалтерии маркетплейсов, которая помогла уже тысячам бухгалтеров улучшить их профессиональные навыки.

На вебинаре вы узнаете:

Какие изменения в законодательстве вступают в силу в 2024 году и как они повлияют на вашу работу.

Секреты эффективного использования личных кабинетов на крупнейших маркетплейсах.

Распространенные ошибки бухгалтеров и способы их избежания.

Присоединяйтесь к нашему бесплатному вебинару «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» и будьте в числе первых, кто узнает о ключевых изменениях в законодательстве.

Записаться

Помните, что количество мест ограничено, поэтому не откладывайте регистрацию на последний момент!