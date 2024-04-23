Как изменился заявительный порядок возмещения НДС

Эти новшества внесли федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Перечень этих изменений приводит региональное УФНС:
все документы для заявительного порядка возмещения – заявление, банковская гарантия, договор поручительства — надо сдавать только в электронном виде;
банковская гарантия после выдачи направляется банком напрямую в ИФНС без участия налогоплательщика и без предоставления банком уведомления о выдаче гарантии;
при подаче уточненки по НДС решение по первичной декларации не отменяется в полном объеме, а только на разницу в случае уменьшения суммы к возмещению;
если сумма налога, заявленная к возмещению в уточненке, превышает уже возмещенную сумму налога, налогоплательщик вправе подать заявление о применении заявительного порядка в пределах суммы налога, составляющей такое превышение;
можно подать заявление о замене банковской гарантии или договора поручительства на новую банковскую гарантию или новый договор поручительства. Срок подачи заявления о замене – 5 дней со дня подачи декларации по НДС, в том числе уточненной.
Кроме того, уточнили условие, связанное с банкротством: налогоплательщик вправе рассчитывать на заявительный порядок возмещения НДС, если на дату подачи заявления о возмещении НДС в отношении него не возбуждено дело о банкротстве.
Получите практические навыки по заполнению любых отчетов на ОСНО, чтобы работать уверенно и без ошибок, на курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».
Сейчас вы можете купить новый курс по специальной цене за 3690 рублей вместо
15 999 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию