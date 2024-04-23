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НДС

Как изменился заявительный порядок возмещения НДС

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.
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Эти новшества внесли федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Перечень этих изменений приводит региональное УФНС:

  • все документы для заявительного порядка возмещения – заявление, банковская гарантия, договор поручительства — надо сдавать только в электронном виде;

  • банковская гарантия после выдачи направляется банком напрямую в ИФНС без участия налогоплательщика и без предоставления банком уведомления о выдаче гарантии;

  • при подаче уточненки по НДС решение по первичной декларации не отменяется в полном объеме, а только на разницу в случае уменьшения суммы к возмещению;

  • если сумма налога, заявленная к возмещению в уточненке, превышает уже возмещенную сумму налога, налогоплательщик вправе подать заявление о применении заявительного порядка в пределах суммы налога, составляющей такое превышение;

  • можно подать заявление о замене банковской гарантии или договора поручительства на новую банковскую гарантию или новый договор поручительства. Срок подачи заявления о замене – 5 дней со дня подачи декларации по НДС, в том числе уточненной.

Кроме того, уточнили условие, связанное с банкротством: налогоплательщик вправе рассчитывать на заявительный порядок возмещения НДС, если на дату подачи заявления о возмещении НДС в отношении него не возбуждено дело о банкротстве.

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Как изменился заявительный порядок возмещения НДС

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