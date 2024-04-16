Предложили дать ИП право на больничные в течение года, в котором они уплатили взносы

Сейчас ИП могут получить оплату больничных в текущем году, если в прошлом году они уплатили добровольный взнос в СФР. Причем если чуть-чуть недоплатили, права на больничные не будет. Это хотят исправить.

В службе бизнес-омбудсмена в рамках подготовки ежегодного доклада Президенту, предлагают такие поправки:

дать ИП право получать оплату больничных в том же году, в котором они платят добровольный взнос;

сделать регистрацию для добровольных взносов в СФР по месту ведения бизнеса, а не по прописке.

В некоторых регионах, например – в Карелии на разных территориях действуют разные районные коэффициенты.

Добровольный взнос = МРОТ х 2,9% х 12 х РК.

Некоторые ИП платят взносы с РК по месту ведения бизнеса, а по месту прописки РК выше. В итоге у них идет недоплата взносов и права на больничные они лишаются.

Поэтому предлагают взносы считать по месту ведения деятельности.

Что касается уплаты взносов по принципу «год в год», то такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Но он не нашел поддержки и предложен к отклонению.

Напомним, чтобы получать больничные в 2024 году, ИП должен был до 31.12.2023 уплатить 5 652,22 руб. х РК.

Чтобы получать больничные в 2025 году, надо до конца 2024 года уплатить 6 696,22 руб. (19 242 х 2,9% х 12).

Примеры расчета пособия по больничным для ИП мы разбирали тут.