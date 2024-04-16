₽ Заказать рекламу
Больничные

Предложили дать ИП право на больничные в течение года, в котором они уплатили взносы

Сейчас ИП могут получить оплату больничных в текущем году, если в прошлом году они уплатили добровольный взнос в СФР. Причем если чуть-чуть недоплатили, права на больничные не будет. Это хотят исправить.
24 14

В службе бизнес-омбудсмена в рамках подготовки ежегодного доклада Президенту, предлагают такие поправки:

  • дать ИП право получать оплату больничных в том же году, в котором они платят добровольный взнос;

  • сделать регистрацию для добровольных взносов в СФР по месту ведения бизнеса, а не по прописке.

В некоторых регионах, например – в Карелии на разных территориях действуют разные районные коэффициенты.

Добровольный взнос = МРОТ х 2,9% х 12 х РК.

Некоторые ИП платят взносы с РК по месту ведения бизнеса, а по месту прописки РК выше. В итоге у них идет недоплата взносов и права на больничные они лишаются.

Поэтому предлагают взносы считать по месту ведения деятельности.

Что касается уплаты взносов по принципу «год в год», то такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Но он не нашел поддержки и предложен к отклонению.

Напомним, чтобы получать больничные в 2024 году, ИП должен был до 31.12.2023 уплатить 5 652,22 руб. х РК.

Чтобы получать больничные в 2025 году, надо до конца 2024 года уплатить 6 696,22 руб. (19 242 х 2,9% х 12).

Примеры расчета пособия по больничным для ИП мы разбирали тут.

Начать дискуссию

Социальные пособия

Пособие на погребение будут платить по новым правилам

Работодатели не будут платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Lexintel
Самозанятые

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами

Не все иностранные граждане могут стать самозанятыми в России: только граждане Украины и стран ЕАЭС. Чтобы оформить сотрудничество с таким контрагентом без нарушений, недостаточно просто заключить с ним договор ГПХ. Заказчику потребуется также отчитаться в МВД, а в некоторых случаях проинформировать банк, через который выплачивается вознаграждение.

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами
1
105
Ведение бизнеса

Предприниматели узнают, где взять деньги для масштабирования бизнеса

Эксперты дадут бизнесменам практические советы, что нужно знать перед взятием кредита и как улучшить кредитную историю.

1
88

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Больничные

Предложили дать ИП право на больничные в течение года, в котором они уплатили взносы

Сейчас ИП могут получить оплату больничных в текущем году, если в прошлом году они уплатили добровольный взнос в СФР. Причем если чуть-чуть недоплатили, права на больничные не будет. Это хотят исправить.

24
Красный уголок бухгалтера

Как собрать доход по отчетам в Яндекс Маркете?

Здравствуйте, кто работает с Яндекс маркетом, как доход собрать по отчётам, могли бы схему описать, благодарю 🙏

9
120
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
39
44,5 тыс.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
proffnalog

Что не так с предстоящим повышением налогов в России?

В России происходит слом самой философии бюджетно-налоговой политики, последовательно выстраивавшейся с начала нынешнего века

1
232
Трудовые отношения

В Крыму временно запретили работать иностранцам по патентам

Работодателям на полгода запретили нанимать иностранных сотрудников, которые могут работать по патентам. Ограничения затронули 35 видов экономической деятельности.

141
Интернет и IT

Число DDos-атак на российские компании увеличились в три раза

Только за первые четыре месяца 2024 года специалисты по кибербезопасности справились с 512 DDos-атаками.

84
Электронные подписи

Россия договорилась с Белоруссией о признании цифровых подписей

Предпринимали из Белоруссии смогут использовать национальные электронные цифровые подписи как квалифицированные подписи в России. Это позволит бизнесменам участвовать в госзакупках.

106
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил нефинансовую поддержку на 78 млрд рублей

Минэкономразвития оценило стоимость нефинансовой поддержки, которую предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес».

1
111
Налоги, взносы, пошлины

Операторов кикшеринга могут заставить платить налоги в бюджет города

Власти Петербурга предложили операторам услуг по краткосрочной аренде самокатов разделить доходы, полученные в разных регионах, и платить налоги в бюджет городов, где этот сервис представлен.

101

Разборы законов

1 252
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров пошли вопросы по заполнению 6-НДФЛ, а налоговики требуют с них пояснений. 🧾«Ночной бухгалтер» № 1664

Новый-старый отчет с кучей сроков уплаты вызывает у бухгалтеров вопросы, которые решают «всем миром». Налоговики продолжают слать требования, сравнивая уведомления и расчет. Объяснения, что в уведомлениях ошибка и верны данные отчетов их не устраивают. А еще вас ждут бухгалтерские байки, гороскоп и мем дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
859
Трудовые отношения

Сотрудникам запретят работать сверх графика больше 120 часов в год

Сейчас в законе нет ограничений по часам переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Депутаты собираются это исправить и защитить права сотрудников на отдых.

1
112
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
483
Инвестиции

Инвесторы готовы обменять заблокированные активы на десятки миллиардов рублей

Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании готовы выкупить у российских инвесторов замороженные иностранные активы.

83
Кредитование

Льготные кредиты для бизнеса — 2024

Происходящие в последнее время события значительно влияют на многие сферы нашей жизни, одной из которых является бизнес, испытывающий серьезные трудности, в частности, малый и средний бизнес, который нуждается в особой поддержке. Для этих целей предусмотрены различные программы и льготы. Подробнее о действующих и планируемых мерах поддержки мы расскажем далее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
351
Мультибухгалтер
Бухгалтерский аутсорсинг

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме

У самурая, как известно, нет цели — есть только путь. Но в бухгалтерской компании все иначе: здесь есть и четкая цель, и продуманный путь к ее достижению. Свой путь есть и у клиента, который решает доверить свои финансовые дела профессионалам. Расскажем об этом пути подробнее: как бесшовно принять клиента на обслуживание и какие важные нюансы нужно учесть.

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме
125

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: нейросеть создает кино, животных теперь можно перевозить в салоне самолета, а гольф добавят в школьную программу

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

7
117

Интересные материалы

НДС

За передачу прав на демоверсию программу не надо платить НДС, если она есть в реестре российского ПО

Передача исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российского ПО, а также прав на использование таких программ, освобождены от НДС.

48