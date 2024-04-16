Предложили дать ИП право на больничные в течение года, в котором они уплатили взносы

В службе бизнес-омбудсмена в рамках подготовки ежегодного доклада Президенту, предлагают такие поправки:
дать ИП право получать оплату больничных в том же году, в котором они платят добровольный взнос;
сделать регистрацию для добровольных взносов в СФР по месту ведения бизнеса, а не по прописке.
В некоторых регионах, например – в Карелии на разных территориях действуют разные районные коэффициенты.
Добровольный взнос = МРОТ х 2,9% х 12 х РК.
Некоторые ИП платят взносы с РК по месту ведения бизнеса, а по месту прописки РК выше. В итоге у них идет недоплата взносов и права на больничные они лишаются.
Поэтому предлагают взносы считать по месту ведения деятельности.
Что касается уплаты взносов по принципу «год в год», то такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Но он не нашел поддержки и предложен к отклонению.
Напомним, чтобы получать больничные в 2024 году, ИП должен был до 31.12.2023 уплатить 5 652,22 руб. х РК.
Чтобы получать больничные в 2025 году, надо до конца 2024 года уплатить 6 696,22 руб. (19 242 х 2,9% х 12).
Примеры расчета пособия по больничным для ИП мы разбирали тут.
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