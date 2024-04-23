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Мошенничество

За майнинговую ферму могут посадить на 6 лет

В Краснодарском крае следователи отправили на скамью подсудимых подозреваемого в мошенничестве с майнинговой фермой.
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Следственная часть УВД по городу Сочи завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Татарстана по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК — мошенничество.

По данным следствия, обвиняемый предложил знакомому приобрести майнинговую ферму. Злоумышленник убедил мужчину, что данный бизнес очень выгодный: курс электронной валюты постоянно растет и приобретение такой техники – хорошее вложение денег.

Для оплаты 8 устройств потерпевший перевел аферисту более 600 000 рублей, на которые обвиняемый действительно купил оборудование, однако оставил его для личного пользования. Позже в рамках расследования уголовного дела майнинговая ферма обнаружена и изъята по адресу проживания злоумышленника.

На период предварительного следствия мужчине избирали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает МВД, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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