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Мошенничество

«Бесплатная» юридическая помощь обошлась клиентам в 5,5+ млн рублей

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при оказании юридических услуг.
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Весной 2021 года сотрудники полиции УМВД по Хабаровскому краю задержали 10 участников организованной группы, которые обманным путем похитили денежные средства у 94 граждан пожилого возраста.

Установлено, что 30-летний лидер группы совместно со своими подельниками в возрасте от 25 до 55 лет в течение года размещали в интернете рекламу бесплатной юридической помощи. Для ее получения гражданам необходимо было приехать в офис, где их консультировали менеджеры. Злоумышленники входили в доверие граждан, навязывая им идею быстрого, своевременного и безусловного положительного решения их юридических проблем. Далее мошенники убеждали клиентов заключить договор и оплатить свои услуги на предложенных условиях.

Вместе с тем, обвиняемые заведомо понимали, что свои обещания по оказанию квалифицированной юридической помощи они выполнить не смогут, так как юридического образования и специальных познаний в данной области не имели.

Полученные противоправным путем денежные средства аферисты обращали в свою пользу и распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 5 млн 500 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по мошенничеству окончено. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет, пояснило МВД.

В отношении лидера группы и его главного соучастника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с возложением обязанности самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

Трое подельников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Остальным участникам орггруппы мера пресечения не избиралась.

Комментарии

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  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Ну это же не первый случай. И не единственный. Необходимо что то делать во всей стране.

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