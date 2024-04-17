Сотрудник с ребенком-школьником при желании может перейти на 4-часовой рабочий день

Роструд в письме от 22.03.2024 № ПГ/04656-6-1 рассмотрел такую ситуацию: сотрудник, у которого 9-летний ребенок, написал заявление о переходе на 4-часовой рабочий день.
Но работодатель готов сократить ему день на 1 час, но не на 4. Объем работы очень большой. Работать за него некому.
Между тем норма про сокращение рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет – императивная. То есть отказать ему нельзя.
При этом режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов, устанавливается по желанию работника с учетом условий производства у данного работодателя.
Разберитесь в основах и частных случаях трудового законодательства на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».
Сейчас вы можете купить новый курс по специальной цене за 4900 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.
Комментарии6
вот бы главбуху так.
собралась и ушла: а у меня ребятёнок есть!
А я так и планирую после декрета 😆
Вполне справедливо. Работа сокращается вдвое, зарплата тоже сокращается вдвое. В большинстве случаев, такой эксперимент с сокращенным рабочим днем прекращается через пару месяцев.
иногда время важнее денег
У моих детей нет кнопок STOP или PAUSE, тем более, что бывают проблемы, которые нужно решать в определенном возрасте, не раньше и не позже.