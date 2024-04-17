Сотрудник с ребенком-школьником при желании может перейти на 4-часовой рабочий день

Даже если в компании дел невпроворот и все сотрудники загружены по максимуму весь рабочий день, работник, имеющий ребенка до 14 лет, может перейти на неполный день.

Роструд в письме от 22.03.2024 № ПГ/04656-6-1 рассмотрел такую ситуацию: сотрудник, у которого 9-летний ребенок, написал заявление о переходе на 4-часовой рабочий день.

Но работодатель готов сократить ему день на 1 час, но не на 4. Объем работы очень большой. Работать за него некому.

Между тем норма про сокращение рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет – императивная. То есть отказать ему нельзя.

При этом режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов, устанавливается по желанию работника с учетом условий производства у данного работодателя.

Разберитесь в основах и частных случаях трудового законодательства на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Сейчас вы можете купить новый курс по специальной цене за 4900 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.