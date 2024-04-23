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Вклады

Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья

Чтобы клиенты могли сохранить доходность и сформировать долгосрочные сбережения на покупку жилья, банки просят отменить налог с процентов по жилищным вкладам, а также снизить первоначальный взнос с 30% до 10-15%.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил в Госдуму письмо с предложением освободить жилищные сбережения от налога на проценты по вкладам.

Сейчас налоги с таких депозитов снижают доходность клиентов на 0,5-0,7 процентных пунктов.

Также представители банковского сообщества рекомендуют снизить первоначальный взнос по ипотеке для клиентов, у которых открыты жилищные вклады. Вместо 30% им могут позволить внести 10-15%, пишут «Известия».

Кроме того, НСФР считает, что нужно увеличить минимальный срок действия вкладов для покупки жилья с одного до 3-х лет. Это позволит создать стабильные долгосрочные пассивы.

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Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья

Чтобы клиенты могли сохранить доходность и сформировать долгосрочные сбережения на покупку жилья, банки просят отменить налог с процентов по жилищным вкладам, а также снизить первоначальный взнос с 30% до 10-15%.

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