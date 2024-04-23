Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья

Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил в Госдуму письмо с предложением освободить жилищные сбережения от налога на проценты по вкладам.
Сейчас налоги с таких депозитов снижают доходность клиентов на 0,5-0,7 процентных пунктов.
Также представители банковского сообщества рекомендуют снизить первоначальный взнос по ипотеке для клиентов, у которых открыты жилищные вклады. Вместо 30% им могут позволить внести 10-15%, пишут «Известия».
Кроме того, НСФР считает, что нужно увеличить минимальный срок действия вкладов для покупки жилья с одного до 3-х лет. Это позволит создать стабильные долгосрочные пассивы.
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