Реорганизованная недавно IT-компания не может платить пониженные взносы, если не платила их в 2022 году

Вместе с тем, организации, которые оформили аккредитацию до 01.07.2022 и применяли в 2022 году льготные ставки, могут в 2022-2024 годах и дальше их применять, даже если была реорганизация.
Об этом сообщает Минфин в письме от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19840.
Если компания создана в 2023 году, а в 2024 году прошла реорганизация в форме присоединения к ней другой компании, то права на льготы в 2024 году нет. Потому что эта компания в 2022 году не применяла эти льготы — ведь компании в 2022 году вообще не было.
Напомним, что условия налоговых льгот для ай-ти такие:
аккредитация;
доля профильных доходов – от 70%.
Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
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