Реорганизованная недавно IT-компания не может платить пониженные взносы, если не платила их в 2022 году

Налоговые льготы для IT-компаний в виде тарифа взносов 7,6% и налога на прибыль 0% не распространяются на те компании, которые были реорганизованы после 01.07.2022.

Вместе с тем, организации, которые оформили аккредитацию до 01.07.2022 и применяли в 2022 году льготные ставки, могут в 2022-2024 годах и дальше их применять, даже если была реорганизация.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19840.

Если компания создана в 2023 году, а в 2024 году прошла реорганизация в форме присоединения к ней другой компании, то права на льготы в 2024 году нет. Потому что эта компания в 2022 году не применяла эти льготы — ведь компании в 2022 году вообще не было.

Напомним, что условия налоговых льгот для ай-ти такие:

аккредитация;

доля профильных доходов – от 70%.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.