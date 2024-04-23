Экспортерам упростят процедуру подтверждения нулевой ставки НДС

Совет Федерации принял закон, который упростит получение документального подтверждения ставки налога на добавленную стоимость ноль процентов при экспорте товаров и услуг.
Со II квартала 2025 года экспортеры смогут представлять в налоговую реестр сведений из перевозочных документов, дополненный соответствующими показателями, без отметок таможенных органов.
Также упрощается процедура подтверждения налогоплательщиками обоснованности применения налоговой ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки товаров автомобильным транспортом, — сказано в пояснительной записке.
Закон вступит в силу в течение 1 месяца со дня опубликования, но не раньше первого числа очередного налогового периода по НДС.
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