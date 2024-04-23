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Налог на имущество

Налоговики разослали организациям сообщения по имущественным налогам за 2023 год

Рассылка организациям сообщений об исчисленных суммах налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2023 год завершена.
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Об этом рапортуют региональные налоговики.

Сообщения сформированы на основании информации из Росреестра, МВД, МЧС, Росавиации, Гостехнадзора, Россельхознадзора.

Если компания не согласна с суммой в сообщении, она может в течение 20 дней представить пояснения, к которым приложить документы, подтверждающие правильность исчисления уплаченного налога.

Пояснения должны быть унифицированной формы.

Если налоговики согласятся с аргументами компании, пришлют уточненное сообщение.

В уточненное сообщение включают сведения о перерасчете налогов только в отношении объекта, по которому проведен перерасчет, а не по всем объектам налогообложения.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов, на которые сейчас прислали сообщения, истек 28 февраля 2024 года. То есть налог должен быть уже уплачен. Сейчас надо проверить, сходится ли ваш расчет с расчетом налоговиков.

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