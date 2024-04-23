👶 Роструд: нельзя отказать в сокращении рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет. Мнения наших подписчиков в ВК разделились

Сотрудник с ребенком-школьником при желании может перейти на 4-часовой рабочий день.

Даже если в компании дел невпроворот и все сотрудники загружены по максимуму весь рабочий день, работник, имеющий ребенка до 14 лет, может перейти на неполный день.

Роструд в письме от 22.03.2024 № ПГ/04656-6-1 рассмотрел ситуацию: сотрудник, у которого 9-летний ребенок, написал заявление о переходе на 4-часовой рабочий день. Но работодатель готов сократить ему день на 1 час, но не 4. Объем работы очень большой. Работать за него некому.

Между тем норма про сокращение рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет – императивная. То есть отказать ему нельзя.

Обсуждение этого неожиданного разъяснения уже очень активно идет в сообществе «Клерка» ВКонтакте. Присоединяйтесь и вы!

Наши подписчики негодуют, что это ущемляет интересы работодателя:

При этом режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов, устанавливается по желанию работника с учетом условий производства у данного работодателя.

Есть и противоположное мнение нашей подписчицы: «работодатель платит за отработанные часы. Чем не праздник то? Работник не раб». Ей отвечают, что работодателю нужны работники, а не штат льготников.

Встречается в обсуждении и вполне взвешенный подход:

Кто-то рисует совсем мрачные картины: «кажется, больше работодатели принимать на работу родителей детей до 14 лет не будут без крайней на то необходимости..».

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