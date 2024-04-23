Финэксперт банка продлевала пустые вклады, а реальные деньги выводила на локальную карту

В Соликамске состоялся суд над 29-летней местной жительницей. Она признана виновной в совершении 12 краж.

Девушка работала финансовым экспертом в одном из банковских офисов, занималась оформлением банковских продуктов и консультировала клиентов по вопросам открытия вкладов и счетов. Поработав продолжительное время с пожилыми людьми, она поняла, что в силу возраста они очень доверчивы и не особо разбираются в вопросах оформления вкладов и зачисления денежных средств. Кроме того, большинство из них пользуются старыми моделями кнопочных телефонов, в которых не установлено приложение банка, и они не могут отслеживать движение денежных средств по своим счетам. Убедившись на личном опыте, что пожилых граждан можно легко ввести в заблуждение, девушка решила на них заработать.

На руку злоумышленнице сыграло и то, что «своих» бабушек и дедушек она хорошо знала, так как длительное время работала с ними и помогала проводить оплату по коммунальным услугам. Пенсионеры, в свою очередь, доверяли сотруднице, которая казалась им вежливой, общительной и очень милой девушкой.

Фигурантка придумала схему отъема денежных средств у клиентов банка, которую отрабатывала на пенсионерах с августа 2017 года по сентябрь 2023 года.

Граждане обращались в финансовое учреждение для оформления вклада и приносили с собой денежные средства. Виновная готовила необходимые документы, по которым она якобы открывала вклад, и давала их подписать. В действительности все денежные средства она переводила на расчетный счет клиента. Далее девушка выпускала локальную карту, после чего на телефон пенсионера приходил пин-код. В связи с тем, что пожилые граждане не совсем понимали, какие манипуляции совершаются с их денежными средствами и какие сообщения они получают, они передавали телефоны банковскому работнику, чтобы та оказала им помощь. Девушка записывала пин-код, который вместе с локальной банковской картой открывал ей доступ к сберегательному счету клиента. Как только пенсионер покидал отделение банка, фигурантка обналичивала денежные средства.

Желая скрыть свои преступные деяния, она продолжала обслуживать своих клиентов как ни в чем не бывало. Большинству из них она помогала продлевать договор по вкладу, убеждая пенсионеров, что банк заботится о своих клиентах и их сбережения растут в соответствии с процентной ставкой. В ходе предварительного следствия установлено, что многие из года в год продлевали пустые вклады и не знали, что их деньги ушли в чужой карман в первый же день обращения в банк.

Суммы похищенных средств варьируются от 50 до 750 000 рублей. Как пояснила виновная, более 3 млн рублей, которые она вывела со счетов соликамцев, были потрачены на погашение собственных долгов.

Суд приговорил ее к лишению свободы на 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Реальное отбытие наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.