Мошенниками могут оказаться и работники салона красоты

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Тольятти совместно с коллегами из СУ СК по Самарской области выявили факт хищения около 1,5 млн рублей у 26 клиентов одного из центров красоты, оказывающего косметологические услуги.

Как установили полицейские, в период с 2022 по июль 2023 года сотрудники одной из компаний, оказывающей косметологические услуги, под предлогом предоставления бесплатных услуг приглашали клиенток в салон красоты. Женщинам проводили тестирование, после которых сообщали недостоверные сведения о критическом состоянии их кожи, лица, волос. Затем директор компании предлагал клиентам пройти ряд косметологических услуг, за которые нужно было внести авансовый платеж. Оказывать услуги он не намеревался. Для придания видимости реального ведения предпринимательской деятельности он арендовал офис в одном из торговых центров города и нанял работников, не осведомленных о его намерениях.

По данным полиции в указанный период в салон обратилось порядка 30 клиентов, с которыми заключали договоры возмездного оказания услуг. Фигурант уголовного дела брал предоплату, суммы которой варьировались от 18 до 100 000 рублей. Полученные денежные средства директор фирмы использовал в личных целях.

35-летний ранее не судимый задержан и доставлен в СК для дальнейшего разбирательства.