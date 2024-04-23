Россияне потратили на косметологические услуги рекордные 269 млрд рублей

За 2023 год оборот рынка косметологии вырос на 8,6%. Чаще всего клиенты приходят в клиники и салоны красоты за аппаратной косметологией.

В 2023 году на косметологию клиенты салонов потратили 269 млрд рублей. Это рекордная сумма за последние 5 лет. Оборот рынка за год вырос на 8,6%.

В среднем к услугам косметологов в салонах и клиниках стали обращаться на 10% клиентов больше. В компании «Медси» спрос вырос на 26%, а в Институте красоты на Арбате — на 19%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на маркетинговое агентство BusinesStat.

Чаще всего клиенты обращаются за услугами в сфере аппаратной косметологии, снизился спрос на нитевой лифтинг. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк связывает рост популярности косметологических услуг с тем, что они становятся неотъемлемой частью жизни россиян.

По данным компании «Контур.Фокус», в стране закрылся каждый 10-й салон красоты. Сильнее всего бьюти-индустрия пострадала в Краснодарском крае, где за последние 3 года с рынка ушла четверть игроков.

Недавно мы писали, что работники салона красоты могут оказаться мошенниками.