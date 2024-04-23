RBI: Европейский центральный банк потребует быстрее свернуть бизнес в РФ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заявила, что Европейский центральный банк может прислать запрос об ускоренном сокращении бизнеса в России.

RBI ожидает, что ЕЦБ вскоре направит требование ускорить процесс сокращения бизнеса в России, который RBI запустила в феврале 2022 года. Согласно нынешнему проекту требования, потребительские кредиты значительно сократятся к 2026 году (максимально — на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи из России, — говорится в сообщении компании.

Проект требований ЕЦБ выходит за рамки планов группы и может отрицательно сказаться на продаже Райффайзенбанка.

В ноябре 2023 года депутаты европейского парламента хотели законодательно определить предельный срок ухода группы RBI из России, но эту инициативу не поддержали.

Недавно мы писали, что Райффайзенбанк разместил больше 2,4 тысяч предложений о работе в РФ. Это косвенное подтверждение того, что о реальном сворачивании бизнеса речь не идет, несмотря на официальные заявления.