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УК РФ

Главного нотариуса Московской области посадили на 5 лет

Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Смирнов Станислав Вячеславович признан виновным в коммерческом подкупе.
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По части 8 статьи 204 УК суд назначил наказание экс-президенту Московской областной нотариальной палаты в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 5-ти кратной суммы коммерческого подкупа. То есть в размере 25 млн рублей в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении Смирнова было возбуждено в сентябре 2022 года. Тогда следствие установило, что в сентябре 2021 Смирнов, узнав о заинтересованности женщины в назначении ее сына на должность нотариуса, потребовал передать ему 5 млн рублей за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность. Денежные средства он позже получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ... с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

    Так нотариат - это не государственные и не муниципальные учреждения!

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