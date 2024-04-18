Главного нотариуса Московской области посадили на 5 лет

По части 8 статьи 204 УК суд назначил наказание экс-президенту Московской областной нотариальной палаты в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 5-ти кратной суммы коммерческого подкупа. То есть в размере 25 млн рублей в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении Смирнова было возбуждено в сентябре 2022 года. Тогда следствие установило, что в сентябре 2021 Смирнов, узнав о заинтересованности женщины в назначении ее сына на должность нотариуса, потребовал передать ему 5 млн рублей за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность. Денежные средства он позже получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.