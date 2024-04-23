Совокупные долги банкротов выросли в 2 раза

За 2023 год суд признал порядка 7,3 тысяч компаний несостоятельными. Их задолженность достигла 3,98 трлн рублей.

В 2023 году совокупная задолженность ИП, юридических и физических лиц увеличилась в 2,15 раза — до 4,52 трлн рублей. Показатель побил антирекорд, который был зафиксирован в 2018 году. Тогда объем долгов составил 4,52 трлн.

Рост долгов связан со снижением эффективности моратория на банкротство, который действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент при Верховном суде.

Задолженность юридических лиц, признанных банкротами, увеличилась в 2,34 раза — с 1,67 трлн рублей в 2022 году до 3,98 трлн в 2023. Число компаний, в отношении которых велись дела о несостоятельности, сократилось с 7052 до 6270. За год банкротами признали около 7,3 тыс. организаций.

Требования кредиторов во всех завершенных делах были удовлетворены только на 2,34%, они получили 105,62 млрд рублей. Компании вернули своим кредиторам 76,65 млрд рублей, тогда как их совокупный долг составил 3,98 трлн рублей.

Более чем 55% дел о несостоятельности были инициированы кредиторами, в 41% случаев долг перед заявителями был на сумму от 500 000 до 3 млн рублей. Задолженность свыше 1 млрд рублей встречалась в 2 раза чаще — в 124 случаях против 68 в 2022 году.

Всего суды приняли к производству 48 тыс. заявлений от компаний, которые хотят признать себя банкротами. В 2022 году их было около 18 тысяч.