За курсом доллара следят только 23% россиян

Только 2 из 10 россиян продолжают следить за курсами доллара и евро. Сейчас рост или падение доллара отслеживают 23% жителей страны, тогда как евро интересует 21%.

В ноябре 2023 года за динамикой доллара наблюдали 26% участников опроса, а за евро — 24%. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. рублей 28% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро, — сообщил сервис.

Большинство участников опроса прогнозируют, что на 1 мая 2024 года доллар вырастет в цене до 101,22 рублей, а евро будет стоить 109,66 рублей.