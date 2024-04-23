Перенос выходных дней не обязывает сотрудника выходить из отпуска раньше

29 апреля – понедельник, но это будет нерабочий день. Зато суббота, 27 апреля – рабочий.

Роструд разобрал такую ситуацию: сотрудник в отпуске с 15 апреля на 14 дней. Отпуск с 15.04 по 28.04, на работу – 29.04.

Но 29.04 – выходной, так как по постановлению правительства был перенос выходных с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля. Значит на работу — только 2 мая.

Нужно ли этому сотруднику выйти на работу 27 апреля, чтобы отработать рабочий день, на который был перенесен выходной? Роструд поясняет, что не надо.

27 апреля человек будет в отпуске, и выходить на работу в этот день ему не надо.

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