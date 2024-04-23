Начинается отбор заявок на субсидии экспортерам

С 22 апреля стартует отбор заявок на компенсацию послепродажного обслуживания продукции за границей.

Минпромторг сообщает у себя в телеграм-канале, что субсидии положены российским компаниям для компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением работы системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах.

Субсидии дадут, если затраты понес оператор сервисного центра, действующего в интересах российской компании.

Прием заявок на участие в отборе будет открыт с 22 апреля по 22 мая 2024 года через платформу ГИСП.

Присоединение к программе позволит расширить границы своего бизнеса.

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