Что делать, если компания попала в реестр выгодоприобретателей

Контрольно-аналитическую работу ФНС с компанией, которая попала в ФРПВ, можно остановить в 3-х случаях. Главное — доказать, что фирма не сотрудничает с техническими компаниям и позволить налоговикам искать другого выгодоприобретателя.

Налоговики активно проверяют компании по Федеральному реестру потенциальных выгодоприобретателей — ФРПВ. Об этом рассказал советник налоговой практики INTANA Legal Артем Французов в ходе конференции «Согласительные процедуры в налоговых правоотношениях и банкротстве: возможности сохранения бизнеса».

В реестре фиксируются расхождения — противоречия между сведениями об операциях, которые содержатся в декларациях, и информацией из журналов полученных и выставленных счетов-фактур.

ФНС будет смотреть на цифровые следы таких разрывов и оценивать бизнес по балльной системе. Например, к техническим компаниям относят организации без штата сотрудников и без основных средств, которые не платят налоги и зарегистрированы по массовым адресам.

Выгодоприобретателем могут признать работающую фирму со штатом, с низкой долей вычетов, которая заключала договоры с подозрительными контрагентами. Налогоплательщику нужно доказать, что он не работает с «техничками» и проявляет должную осмотрительность.

Задача налогоплательщика — предоставить такие доказательства непричастности к расхождению, которые позволят ВНО (вышестоящему налоговому органу) заново запустить процедуру определения выгодоприобретателя («разакцепт разрыва»), — следует из презентации спикера.

Контрольно-аналитическая работа по расхождениям останавливается в 3-х случаях:

Выгодоприобретатель сдает уточненную декларацию с исключением «схемного» вычета и доплатой НДС.

Компания представляет уточненную декларацию с заменой контрагента на реального.

Сумма НДС доначислена в результате камеральной или выездной налоговой проверки.

Первые два пункта спасут бизнес от штрафов.