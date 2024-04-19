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НДС

🙉 Бухгалтеры находят несуществующие счета-фактуры компании в чужих книгах покупок

Бухгалтеры при сверке НДС через сервис операторов ТКС сталкиваются с таким явлением: совершенно посторонние компании заявляют вычет НДС по покупкам, которые они якобы делали в организации.
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Но таких контрагентов у организации нет, и таких продаж тоже. Подобные случаи – отнюдь не единичные.

Обсуждение идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Суммы в чужих книгах покупок – небольшие, организации-«покупатели» – либо зарегистрированы в этом году, либо существуют 1-2 года.

Коллеги рассказывают, что с таким явлением они сталкиваются периодически, но требования о выявленных разрывах поступали редко.

Но если раньше таких псевдопокупателей было мало, то сейчас их количество возросло.

Кстати, про аналогичные истории мы рассказывали и ранее.

А вы не сталкивались с подобным явлением?

Комментарии

1
  • Евгения Шестакова

    А номера счетов-фактур соответствуют реальным? То есть с/ф действительно была выписана за номером и датой, а в ней оказывается другой покупатель?

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НДС

🙉 Бухгалтеры находят несуществующие счета-фактуры компании в чужих книгах покупок

Бухгалтеры при сверке НДС через сервис операторов ТКС сталкиваются с таким явлением: совершенно посторонние компании заявляют вычет НДС по покупкам, которые они якобы делали в организации.

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