🙉 Бухгалтеры находят несуществующие счета-фактуры компании в чужих книгах покупок

Но таких контрагентов у организации нет, и таких продаж тоже. Подобные случаи – отнюдь не единичные.
Обсуждение идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Суммы в чужих книгах покупок – небольшие, организации-«покупатели» – либо зарегистрированы в этом году, либо существуют 1-2 года.
Коллеги рассказывают, что с таким явлением они сталкиваются периодически, но требования о выявленных разрывах поступали редко.
Но если раньше таких псевдопокупателей было мало, то сейчас их количество возросло.
Кстати, про аналогичные истории мы рассказывали и ранее.
А вы не сталкивались с подобным явлением?
Комментарии1
А номера счетов-фактур соответствуют реальным? То есть с/ф действительно была выписана за номером и датой, а в ней оказывается другой покупатель?