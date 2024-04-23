Аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода

На взносы ИП 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2024 год можно уменьшать налог за 2024 год. Причем ни в НК, ни в письме ФНС, которым разрешено такое уменьшение, нет ограничений по поквартальному распределению этих взносов.

В декларации по УСН взносы 1% можно распределять по строкам 140-143 по своему усмотрению.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

У ИП на УСН «доходы» такая ситуация: Доход в 1 квартале – 980 000, 6% с дохода – 58 800. Вычет: 49 500 – фиксированные взносы за 2023 год;

6800 – 1% с дохода за 1 квартал. Аванс по УСН за 1 квартал к уплате – 2500.

Чтобы не платить этот аванс, можно применить еще вычет в размере 2500 рублей в виде взносов 1% с дохода, которого еще не было в 1 квартале, но он будет потом.

Более того, в апреле у этого ИП уже есть доход в 250 000 рублей, с которого взносы составят 2500 рублей.

В ходе обсуждения прозвучало мнение, что нельзя уменьшать аванс на то, чего еще нет.

Между тем к моменту составления декларации за 2024 год уже будет известен размер взносов 1%. И можно будет указать всю сумму в строке 140, даже если при составлении уведомления по ЕНП ранее этот вычет не применили.

Порядок учета взносов 1% при УСН прописан в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@. Его мы разбирали тут.

Научитесь вести налоговый учет организаций и ИП на УСН, заполнять ЕНП-уведомления, декларацию и отчеты без ошибок на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Вы можете купить курс по специальной цене за 7600 рублей вместо 28 600 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.