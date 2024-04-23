К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%

При этом трудовой договор должен быть заключен по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Ставка 13/15% применяется в отношении вознаграждения и иных выплат, полученных дистанционным работником при выполнении трудовой функции дистанционно за пределами РФ.
Речь идет не только о зарплате, но и об иных выплатах.
К таким выплатам, в частности, относятся:
компенсация за задержку зарплаты;
компенсация за использование дистанционщиком своего оборудования (сверх нормы – 35 руб. в день).
Эти доходы также облагаются по ставке 13% или 15%, даже если сотрудник — нерезидент.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 13.03.2024 № ЗГ-2-11/3699@.
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