К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%

С 2024 года по-новому считают НДФЛ с зарплаты дистанционных работников, которые живут за границей. Независимо от статуса – резидент или нерезидент – ставка НДФЛ составляет 13% или 15%. И работодатель в любом случае будет налоговым агентом.

При этом трудовой договор должен быть заключен по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Ставка 13/15% применяется в отношении вознаграждения и иных выплат, полученных дистанционным работником при выполнении трудовой функции дистанционно за пределами РФ.

Речь идет не только о зарплате, но и об иных выплатах.

К таким выплатам, в частности, относятся:

компенсация за задержку зарплаты;

компенсация за использование дистанционщиком своего оборудования (сверх нормы – 35 руб. в день).

Эти доходы также облагаются по ставке 13% или 15%, даже если сотрудник — нерезидент.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 13.03.2024 № ЗГ-2-11/3699@.

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