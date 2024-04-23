₽ Заказать рекламу
НДФЛ

К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%

С 2024 года по-новому считают НДФЛ с зарплаты дистанционных работников, которые живут за границей. Независимо от статуса – резидент или нерезидент – ставка НДФЛ составляет 13% или 15%. И работодатель в любом случае будет налоговым агентом.
58 36

При этом трудовой договор должен быть заключен по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Ставка 13/15% применяется в отношении вознаграждения и иных выплат, полученных дистанционным работником при выполнении трудовой функции дистанционно за пределами РФ.

Речь идет не только о зарплате, но и об иных выплатах.

К таким выплатам, в частности, относятся:

  • компенсация за задержку зарплаты;

  • компенсация за использование дистанционщиком своего оборудования (сверх нормы – 35 руб. в день).

Эти доходы также облагаются по ставке 13% или 15%, даже если сотрудник — нерезидент.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 13.03.2024 № ЗГ-2-11/3699@.

Подробнее правила расчета зарплаты, компенсаций и других выплат для сотрудников разберем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы узнаете, как вести кадровый учет, заполнять отчетность и получите перспективу карьерного роста.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

ФСБУ НМА

❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев

По ФСБУ 14/2022 одним из признаков НМА является предназначение для использования этого актива в течение периода более 12 месяцев. А если срок меньше 12 месяцев – как его учитывать?

7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УК РФ

Следователи смогут получать доступ к телефонным переговорам до санкции суда

МВД в рамках выполнения поручений правительства разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

322
Бизнес легко
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как сделать возврат или зачет переплаты на ЕНС в 2024 году

С 2023 года расчеты с бюджетом ведутся на едином налоговом счете (ЕНС). Теперь учет бюджетных платежей осуществляется в целом по налогоплательщику, без разделения по налогам и сборам. Поэтому изменился порядок возврата и зачета переплаты в бюджет.

Как сделать возврат или зачет переплаты на ЕНС в 2024 году
33

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Штрафы за персональные данные

Администрация президента отказалась смягчить наказание за утечки

Власти не согласились назначать компаниям, допустивши утечку, штрафы по нижней границе. При первом инциденте нарушители заплатят до 15 млн рублей, а при повторном — от 0,1 до 3% выручки за календарный год.

29
УСН

Аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода

На взносы ИП 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2024 год можно уменьшать налог за 2024 год. Причем ни в НК, ни в письме ФНС, которым разрешено такое уменьшение, нет ограничений по поквартальному распределению этих взносов.

42
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что будут делать бухгалтеры на майских праздниках. Опрос от «Клерка»

Началась одна из самых длинных рабочих недель в году. Будем работать шесть дней, а потом четыре дня шашлыков, безделья или работы на даче. А кто-то будет сидеть в офисе...

Что будут делать бухгалтеры на майских праздниках. Опрос от «Клерка»
8
91

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%

С 2024 года по-новому считают НДФЛ с зарплаты дистанционных работников, которые живут за границей. Независимо от статуса – резидент или нерезидент – ставка НДФЛ составляет 13% или 15%. И работодатель в любом случае будет налоговым агентом.

58
BIZNESINALOGI
РСВ

Новые требования для ИП на патенте по РСВ

Вы могли слышать, что ФНС в начале этого года начала заваливать ИПшников письмами о представлении пояснений по поводу РСВ. Суть расхождений — в патенте указано сотрудников больше, чем в РСВ.

Новые требования для ИП на патенте по РСВ
115
Кредитование

Депутаты хотят ограничить полную стоимость микрозаймов

Сейчас полная стоимость займов в МФО не должная превышать 292%, но ее собираются ограничить до 100% годовых.

54
Налоговая отчетность

Какие отчеты бухгалтеру надо сдать на этой неделе

Сегодня – крайний срок сдачи единой упрощенной декларации. Кроме того, также до 22.04 включительно надо сдать журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также декларацию по импортному НДС.

124
УК РФ

👔 Следователи будут приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования. Могут быть злоупотребления, считает адвокат

Силовые структуры смогут приостанавливать такие переводы на 10 дней.

488
Маркетплейсы

Уже завтра читатели «Клерка» научатся выгодно продавать на Мегамаркете

Эксперты на вебинаре поделятся секретами успешных продаж на маркетплейсе в 2024 году.

48

Разборы законов

1 260
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
МИР

В Иране будут принимать карты «Мир». Пока что в тестовом режиме

К осени 2024 года Иран запустит пилотный проект по работе с картами «Мир».

1
43
Бухгалтеры

Последний день акции в честь Дня Главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!

Профессиональный праздник всех главных бухгалтеров был вчера, а акция в его честь продолжается! Сегодня последний день, когда вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, зарплате и финмоделированию за 3690 рублей!

1
538
Наталья Горячая
Самозанятые

О пенсионных правах самозанятых. На что может рассчитывать плательщик НПД

В страховой стаж в целях установления страховой пенсии включаются периоды работы и (или) иной деятельности при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в СФР.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
128
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🎈Последний день акции в честь Дня Главбуха! Успейте купить топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!

Специально ко Дню главного бухгалтера мы запускали акцию — любой курс из праздничной подборки за 3 690 рублей! Сегодня последний день действия предложения. Не упустите возможность купить курсы по акции! Уже завтра цены вырастут.

🎈Последний день акции в честь Дня Главбуха! Успейте купить топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!
5
18,9 тыс.
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Дуров рассказал как сесть между двумя стульями, а исторический халвинг Биткоина дал неожиданный результат

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: прекращение льготных ипотек в РФ, Дональд Трамп готовится к стрижке биржевых хомяков, Китай банит WhatsApp и Telegram, Атлант расправил электрические культяпки, нейросети дают ответы на самые важные вопросы (про енотов), а крипто-кузен Ави всё-таки сядет в тюрьму.

6
78
Банки

Банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе электронных денег

Министерство внутренних дел разработало проект соответствующего федерального закона.

3
590

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк Бизнес
Реклама

Продвижение вашей компании в спецпроекте на «Клерке» за 50%. Акция только до 25 апреля

Хотите продвигаться на одном из самых популярных в Рунете сайтов для бухгалтеров и бизнеса? Получите участие в спецпроекте, где мы расскажем нашей многомилионной аудитории о вашем продукте. Сможете напрямую получать лиды и заявки + прокачаете репутацию в собственном блоге на «Клерке». Только пару недель отдаем такой пакет услуг в два раза дешевле.

Продвижение вашей компании в спецпроекте на «Клерке» за 50%. Акция только до 25 апреля
458

Интересные материалы

Учет в торговле

В каком случае бизнесу выгодно работать по кредит–ноте

Что такое кредит-нота? Как бухгалтерам обеих сторон сделки оформить такую операцию? Как ФНС учитывает этот документ? Рассказываем в материале.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
349