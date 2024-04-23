Отцы смогут уходить на больничный во время декретного отпуска супруги

Если мама в декрете заболеет и не сможет ухаживать за ребенком до 3-х лет, то отцу разрешат уйти на оплачиваемый больничный.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, который позволит мужчинам уходить на оплачиваемый больничный во время декретного отпуска супруги.

Нами подготовлен законопроект с целью устранения законодательного пробела. После представления в правительство он будет внесен в Думу, — сказал RG.RU глава комитета Ярослав Нилов.

Сейчас законодательство не предусматривает одновременную выплату пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком,пока один из членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком.

Депутаты хотят это изменить и дать право отцам уходить на оплачиваемый больничный, если мать в декрете заболеет и не может ухаживать за маленьким ребенком.