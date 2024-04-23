Льготных заемщиков предложили освободить от налога на материальную выгоду

Представители финансового рынка хотят исключить из налогооблагаемой базы материальную выгоду, полученную от экономии на процентах по льготным кредитам.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Госдуме доработать законопроект с изменения в НК. В частности, предлагает освободить льготные госпрограммы кредитования от налога на материальную выгоду. По таким программам ключевая ставка и ставка по кредиту не зависят ни от кредитора, ни от заемщика.

Материальная выгода от экономии на процентах по кредитам возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными средствами или не платит проценты совсем — беспроцентный заем.

Сейчас такая материальная выгода рассчитывается как положительная разница двух третей ключевой ставки ЦБ на момент получения выгоды и ставки по кредиту на момент заключения договора. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно законопроекту, для такого расчета будут учитывать минимальное из двух значений ключевой ставки — на момент заключения договора или на момент получения материальной выгоды. Норму начнут применять к полученным доходам с 1 января 2024 года.

«Предлагаемые изменения не учитывают необходимость законодательного закрепления нераспространения норм о материальной выгоде в отношении государственных льготных программ кредитования», — сказали в НСФР.

Ставка НДФЛ с материальной выгоды по займам в рублях составляет 35%. Это значит, что при ключевой ставке 16% и льготной ипотечной ставке 6% сумма НДФЛ, которую придется заплатить заемщику, может составить до 25% от самого кредита.