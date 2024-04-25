Как заключить госконтракт и не попасть под уголовную статью? Теперь читатели «Клерка» будут лучше разбираться в законах!

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» начала вести свой блог на «Клерке». Правозащитники уже рассказали, как правильно работать по госконтрактам и не попасть под уголовную ответственность.

На «Клерке» появился блог Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник». В своих статьях профессиональные юристы расскажут о том, как применять законы в различных отраслях права.

Уже сейчас вы можете узнать, какие уголовные риски грозят предпринимателям при исполнении государственных контрактов. Участникам торгов важно знать не только как заключить контракт, но и не понести серьезные финансовые и репутационные потери, а главное — не стать обвиняемым в совершении преступления.

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» работает с 2007 года и оказывает весь спектр правовых услуг для физических лиц и предпринимателей как на российском, так и на международном уровне.

«Постоянные клиенты РОКА “Советник” знают, что они могут рассчитывать на помощь своего адвоката круглосуточно. Всегда на связи — один из принципов коллегии», — сообщили правозащитники.

При обращении клиента с той или иной проблемой за дело берется профильный адвокат, специализирующийся на подобных делах, и в тандеме с коллегами из практики достигается максимальный результат.